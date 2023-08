За 100 хил. долара продадоха микрофона, който Карди Би хвърли в публиката (ВИДЕО)

Две седмици след като рапърката Карди Би влезе в заглавията на медиите, заради това че хвърли микрофон по "фен" в публиката, въпросния микрофон беше продаден в eBay за почти $100 000 (£78 500), съобщава BBC.

Той беше продаден на търг от собственик на компания за наемане на аудио оборудване, който каза, че всички печалби ще бъдат дарени за благотворителност. Скот Фишър заяви пред CBS, че първоначално се е надявал наддаването да достигне 5000 долара.

Видеоклип, който се разпространи в бясна скорост в интернет, показва как Карди хвърля микрофона, след като фенка хвърлила питието си по рапърката по време на концерт в Лас Вегас. Полицията вече съобщи, че срещу звездата няма да бъдат повдигнати обвинения.

Именно заради популярността на видеото и целия случай Скот Фишър решил да обяви скандалния артикул за продажба. Наддаването в крайна сметка приключи на $99 900.

Cardi B throws microphone at fan in the audience for throwing drink at her pic.twitter.com/4QsoWQfDp3