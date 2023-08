Жена от Тексас бе нападната от змия и ястреб едновременно

Жена от Тексас е била нападната едновременно от ястреб и змия, след като птицата - която се храни със змии, случайно изпуснала влечугото върху нея. 64-годишната Пеги Джоунс косила тревата си миналия месец, когато преминаващ ястреб изпуснал змия върху нея, след което я атакувал, опитвайки се да си върне храната.

Змията се увила около ръката ѝ и започнала да я удря по лицето, докато птицата забила ноктите си дълбоко в плътта ѝ.

След ужасяващото изпитание тя има порезни рани и синини по ръката и лицето. Странният инцидент се е случил на 25 юли в град Силсби, щата Тексас, близо до границата с Луизиана.

