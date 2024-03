Излезе най-новият албум на Бионсе (ВИДЕО)

Осмият студиен албум на Бионсе Act ll: Cowboy Carter стана достъпен в полунощ в петък, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Второто издание от трилогията Renaissance е посветен на тексаските корени на певицата и включва 27 парчета - кънтри, денс, соул и хип-хоп. Обявяването му като кънтри албум - жанр, който е много популярен в САЩ, но свързван предимно с бели музиканти, предизвика голям фурор по целия свят.

Бионсе впечатлява с прецизната си хореография, както и с уникалния си стил, съчетаващ поп, R'n'B и хип-хоп. Известна е с много хитове от Crazy In Love до Formation. Осмият ѝ студиен албум Cowboy Carter е лична ода за кънтри музиката. Той включва кавъри на These Boots Are Made For Walking на Нанси Синатра, класиката Jolene на кънтри звездата Доли Партън, както и Blackbird на Пол Маккартни. Това е песен от 60-те години на миналия век за девет чернокожи тийнейджъри, които стават икони на движението за граждански права, като влизат в изцяло бяла гимназия в епохата на сегрегация в американския Юг.

Beyoncé reveals in new press release that she was originally going to release ‘COWBOY CARTER’ before ‘Renaissance’:



“I was initially going to put COWBOY CARTER out first, but with the pandemic, there was too much heaviness in the world. We wanted to dance. We deserved to dance.… pic.twitter.com/MV97rNGwFL