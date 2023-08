Още танцьори се присъединиха към обвиненията срещу Лизо

Поне още шестима души от денс трупата на певицата Лизо я обвиниха в лошо отношение, след изненадващите твърдения за тормоз, отправени към певицата в съдебен иск, подаден миналата седмица от три нейни бивши танцьорки, съобщава ДПА.

Новите ищци са се появили "със сходни истории" с тези на Ариана Дейвис, Кристъл Уилямс и Ноел Родригес, заяви адвокатът им Рон Замбрано пред американското телевизионно предаване за знаменитости "Ентъртейнмънт тунайт".

"Ноел, Кристъл и Ариана смело проговориха и споделиха преживяванията си, отваряйки вратата за други да се почувстват овластени да направят същото", каза Замбрано. "Някои от исковете, които разглеждаме, са свързани с твърдения за сексуално натоварена среда и неплащане на заплати на служителите и може да подлежат на съдебно преследване, но е твърде рано да се каже", допълни адвокатът, цитиран от БТА.

Всяка от новите обвинители е участвала в турнета с 35-годишната носителка на "Грами", чието истинско име е Мелиса Джеферсън, и е работила в нейното риалити шоу "Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls", потвърдиха от предаването.

Заедно с хореографката си Шърлин Куигли и продуцентската си компания, изпълнителката на "Truth Hurts" е изправена пред обвинения в сексуален и религиозен тормоз, подигравка с теглото, нападение, фалшиво лишаване от свобода и др.

Миналата седмица изпълнителката на "Juice" се включи в Инстаграм, за да отхвърли обвиненията, които тя окачестви като "скандални" и "фалшиви". Макар че Лизо отрече да се е "присмивала на тялото" на някой от служителите си, нейното дълго изявление не засягаше пряко други твърдения.

"Моята работна етика, морал и уважение бяха поставени под въпрос. Образът ми беше критикуван", написа Лизо и добави: "Никога не съм имала намерение да карам някого да се чувства неудобно или сякаш не е ценен като важна част от екипа... Аз съм много открита по отношение на сексуалността си и изразяването на себе си, но не мога да приема или да позволя на хората да използват тази откритост, за да ме изкарат нещо, което не съм. Няма нищо, което да приемам по-сериозно от уважението, което заслужаваме като жени в света".

Новината за допълнителните обвинители дойде ден след отмяната на фестивала Made in America 2023, организиран от Джей-Зи. Събитието, на което Лизо и Сиза трябваше да бъдат хедлайнери, беше отменено поради "тежки обстоятелства извън контрола на продукцията", според организаторите.