Откриха останки от непознат досега миниатюрен кит в Египет (СНИМКИ)

Египетски и американски изследователи са открили фосилни останки от миниатюрен кит - най-малкият вид базилозавър, известен до момента, предаде ДПА.

Изследователите откриха череп, челюст, зъби и фрагменти от прешлени, принадлежащи на новия вид, във втвърден варовиков блок в египетската долина Фаюм - район, известен с находищата си на фосили на около 100 км южно от Кайро. Те предполагат, че екземплярът, датиращ отпреди около 41 милиона години, от периода на средния еоцен, е бил близо до зряла възраст, пише БТА.

The king of Ancient Seas is out! Please welcome our new discovery #Tutcetus rayanensis, a new genus and species of ancient basilosaurid whales, 41 million years old from #Egypt ! #SallamLab #MUVP pic.twitter.com/SGiPEylK16