Индийският луноход "Чандраян-3" изпрати нови СНИМКИ на Луната, докато се подготвя за кацане

Индийският космически апарат "Чандраян-3" е изпратил снимки на Луната, които е направил по време на подготовката си за кацане, предаде Ройтерс, позовавайки се на Индийската организация за космически изследвания (ISRO). Изображенията са публикувани на страницата ѝ в социалната мрежа Екс (бившия Туитър).

"Това са изображения на далечната страна на Луната, направени от камерата на спускаемия апарат за откриване и избягване на опасности. Тя помага да се определи безопасна зона за кацане - без камъни или дълбоки оврази", се посочва в публикацията.

