Откриха вкаменелост в Бразилия, смятана за ключ към произхода на динозаврите (ВИДЕО)

Палеонтолози смятат, че вкаменелост, открита в Бразилия, може да се окаже ключът към разбирането на предшествениците на динозаврите и птерозаврите.

Фосилът на „Венетораптор Гасения“ е открит от бразилския палеонтолог Родриго Темп Мюлер в централната част на щата Рио Гранде до Сул. Той дава за първи път поглед върху това как са изглеждали муцуните и телата на тези животни, предава Ройтерс.

Експертите смятат, че праисторическото животно, считано за предшественик на динозаврите, е било дълго 1 метър и е живяло преди 230 милиона години.

