Индийският луноход "Чандраян-3" направи първата си разходка по повърхността на Луната (СНИМКИ)

Индийският луноход, който кацна на Луната на 23 август със спускаемия модул на станцията "Чандраян-3", направи първата си разходка на естествения спътник на Земята, съобщи Индийската организация за космически изследвания (ISRO).



"Лунният роувър на мисията "Чандраян-3" слезе от модула за кацане и Индия направи разходка на Луната", съобщи космическата агенция на страницата си в Туитър, който Илон Мъск преименува на Екс.



По-рано беше съобщено, че луноходът е излязъл от спускаемия апарат и е отворил слънчевите си панели. Подготовката за излизането на лунохода отне известно време, тъй като трябваше да се изчака прахът, вдигнат при контакта на спускаемия модул с лунната повърхност, да се разсее. Това се случва по-бавно на Луната, тъй като гравитацията там е по-слаба в сравнение със земната, обяснява БТА.

В сряда следобед българско време спускаемият модул на индийската мисия "Чандраян-3" успешно кацна близо до Южния полюс на естествения спътник на Земята. Така Индия стана четвъртата страна след СССР, САЩ и Китай, успяла да осъществи меко кацане на апарат на Луната.

Chandrayaan-3 Mission:

Updates:



The communication link is established between the Ch-3 Lander and MOX-ISTRAC, Bengaluru.



Here are the images from the Lander Horizontal Velocity Camera taken during the descent. #Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/ctjpxZmbom