Дуа Липа и гаджето ѝ вдигнаха диво парти за рождения ѝ ден на Ибиса (СНИМКИ)

Британската изпълнителка от албански произход Дуа Липа направи запаметяващо парти на испанския остров Ибиса, където посрещна 28-ия си рожден ден. Певицата публикува в мрежата фотоси и видеа от празненствата, на част от които се вижда, че е в компанията на своя другар – френският кинорежисьор Ромен Гаврас, който е с 14 години по-възрастен от нея, припомня "Телеграф".

Дуа Липа се отнася сериозно към музиката си и ангажиментите, но забавленията не остават по-назад. "Мисля, че е хубаво да се изцапаш от време на време", казва тя пред списание Dazed.

Поп албумите ѝ надхвърлят рекордните 10 милиарда стриймвания в Spotify. След няколко фалстарта Дуа Липа влиза във висшата лига на музиката през 2017 г. с едноименния си дебютен студиен албум Dua Lipa. Той влиза в топ 10 на класациите в Австралия, Белгия, Ирландия, Холандия, Нова Зеландия, Швеция и Великобритания. Оглавяващите класациите сингли Be the One, New Rules и IDGAF изстрелват Липа до международна слава.