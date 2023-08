След успеха на Луната, Индия се насочва към Слънцето след броени дни (СНИМКИ)

Индия планира да изстреля първата си космическа станция за изследване на Слънцето "Адитя Л-1" (Aditya-L1) в първата неделя на месец септември, предаде ТАСС. За това съобщи ръководителят на Индийската организация за космически изследвания (ISRO) Шридхара Соманатх, предава БТА.

"ISRO планира множество мисии в близко бъдеще. Най-скоро предстои Адитя-1. Това е мисия за изследване на Слънцето, за процесите в короната му. Планираме изстрелване в първата неделя на септември, ако всичко върви по план", каза той на пресконференция след успешното прилуняване на спускаемия модул на мисията "Чандраян-3".

Предвижда се "Адитя Л-1" да бъде изведена в орбита в района на точката на Лагранж L1 в системата Слънце-Земя, на около 1,5 милиона километра от нашата планета. Главната цел на мисията на индийската станция ще бъде да изследва короната на Слънцето, на хромосферата и на слънчевото излъчване в различни спектри.

