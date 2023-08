Индийският луноход измина първите си 8 метра на Луната

Индийският луноход "Прагиян" измина осем метра по повърхността на естествения спътник на Земята и цялото му научно оборудване работи нормално, съобщи Индийската организация за космически изследвания (ISRO).



"Лунният роувър успешно измина разстояние от около 8 метра. Полезните товари LIBS и APXS на лунохода са включени. Всички полезни товари на задвижващия модул, спускаемия модул и луноходът работят нормално", пише организацията на страницата си в социалната мрежа Екс, известна преди като Туитър.

... ... and here is how the Chandrayaan-3 Rover ramped down from the Lander to the Lunar surface. pic.twitter.com/nEU8s1At0W

"Прагиян" е оборудван с рентгенов спектрометър за алфа частици (APXS) за определяне на съдържащите се елементи в лунната почва и скалите около мястото на кацане, както и с лазерен спектроскоп (LIBS) за определяне на химическия и минералния състав на лунната повърхност.

Луноходът "Прагиян" ("познание", "мъдрост") ще работи поне един лунен ден (14 земни дни).

Chandrayaan-3 Mission:



All planned Rover movements have been verified. The Rover has successfully traversed a distance of about 8 meters.



Rover payloads LIBS and APXS are turned ON.



All payloads on the propulsion module, lander module, and rover are performing nominally.…