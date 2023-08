Засякоха Лео да се разхожда с още един модел (СНИМКИ)

Красивите гаджета на Леонардо ди Каприо очевидно продължават да вълнуват таблоидните издания, след като носителят на "Оскар" бе забелязан в компанията на поредния модел. Този път папараци го хванаха да похапва сладолед и да пие кафе с 25-годишния италиански модел Витория Черети, пише novini.bg.

Според „Дейли Мейл“ 48-годишният актьор и Черети се разхождали по улиците на Санта Барбара в Калифорния.

Bae Leonardo DiCaprio was spotted with Vittoria Ceretti grabbing ice-cream & iced coffee in Santa Barbara, California on Tuesday (August 24th). #LeonardoDiCaprio pic.twitter.com/kMApTSUSbe