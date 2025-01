Срещу осемцифрена сума: Принц Хари се споразумя с Рупърт Мърдок

Принц Хари е уредил делото си срещу „Нюз груп нюзпейпърс“ (News Group Newspapers - NGN) на медийния магнат Рупърт Мърдок заради твърденията за незаконно събиране на информация, предадоха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на изявление на адвоката му. Издателят за първи път призна за незаконни действия в таблоида „Сън“, което сложи край на съдебната битка.

Издателят на таблоида „Сън“ и вече несъществуващия вестник „Нюз ъв дъ уърлд“ призна също, че е навлязъл в личния живот на покойната майка на принц Хари, принцеса Даяна.

Адвокатът на Хари, Дейвид Шерборн, каза, че издателството се е съгласило да плати на принца значително обезщетение. Източник, запознат със споразумението, допълни, че то включва осемцифрена сума, отбелязва Ройтерс.

„Нюз груп нюзпейпърс“ поднася извинения на херцога на Съсекс за сериозната намеса на „Сън“ в периода 1996-2011 г. в личния му живот, включително за случаи на незаконни действия, извършени от частни детективи, работещи за вестника“, каза адвокатът Шерборн. „Нюз груп нюзпейпърс“ освен това се извинява на принца за обширното отразяване и сериозното навлизане в личния му живот, както и в този на Даяна, неговата покойна майка, особено през младите му години", допълни той.

Малко след постигнатото споразумение и извинението, принц Хари призова полицията и парламента да разследват незаконните действия на „Нюз груп нюзпейпърс“ на Рупърт Мърдок, както и лъжесвидетелстването и прикриването на факти.

Процесът започна във вторник в Лондон и трябваше да продължи 10 седмици, но неочаквано бе отложен, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

'In a monumental victory, News UK has admitted that The Sun has engaged in illegal practices'



Prince Harry's lawyer, David Sherborne reads a statement on behalf of The Duke of Sussex and Lord Watson after The Sun publisher offers an apology for intruding into their private life pic.twitter.com/B1zWEUw41q