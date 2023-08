Мумифицирани пчели на 3000 години бяха открити в Португалия (СНИМКА)

Специалисти откриха мумифицирани пчели на почти 3000 години на Югозападния бряг на Португалия, съобщи Физ.орг предава БТА.

Стотици пчели са намерени мумифицирани в пашкули на нов палеонтоложки обект край гр. Одимира, Южна Португалия. Пашкулите са се фосилизирали с изключително рядък метод. Обикновено скелетът на пчелите се разгражда бързо, защото се състои от органичното съединение хитин.

