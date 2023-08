Ким Кардашиян блести в бански, светещ в тъмното (СНИМКИ)

Ким Кардашиян с годините много добре се е научила как да привлича вниманието, тъй като сега риалити звездата зашемети със светещ в тъмното бански.

42-годишната телевизионна звезда сподели най-новата си визия с 363-те си милиона последователи в Instagram, демонстрирайки невероятното си тяло, докато банският ѝ заслепяваше в тъмнината. Тя избра и чифт огромни слънчеви очила, тъй като отблясъците от облеклото пробиваха камерата, пише Mirror.

Феновете ѝ се надпреварваха да споделят оценката си за смелата ѝ визия, след като тя написа под заглавието на снимката си: "Самоанализ."

Един от потребителите се пошегува с един емблематичен момент от ранните сезони на "Keeping Up With The Kardashians", като написа: "Сияе по-ярко от диамантената обеца, която загуби в океана, Кими."

Не е ясно къде е заснета снимката, но напоследък Ким споделя забавните моменти, които е имала с дъщеря си Норт по време на пътуването им до Токио. Ким и 10-годишната Норт се наслаждаваха на момичешкото си пътуване с приятели, а в четвъртък Ким сподели очарователна бележка, която по-голямото ѝ дете ѝ остави в хотела.

Публикувайки трогателното писмо в Instagram, Ким с обич написа: "Не искам да споделям всичко, освен сърцето си."

От това, което можеше да се прочете на снимката, дъщеря ѝ пише: "Обичам те толкова много" и "Благодаря ти толкова много" и "за това, че винаги си до мен" в допълнение към това, че нарисува сърце около думите "Скъпа мамо", пише vesti.bg.