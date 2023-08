Тейлър Суифт е първата жена със 100 милиона слушатели в Spotify

Тейлър Суифт стана първата жена изпълнител в историята на Spotify, която достига 100 милиона месечни слушатели, информира Variety.

Платформата за стрийминг на музика обяви новината във вторник чрез социалните страници на Spotify, като написа: "Същинска кралица. На 29 август Тейлър Суифт стана първата жена изпълнител в историята на Spotify, която достигна 100 милиона месечни слушатели".



The Weeknd държи първото място за най-много месечни слушатели в приложението с повече от 110 милиона. През февруари той надмина 100 милиона, поставяйки рекорд на Spotify. Бад Бъни е на трето място с 80 милиона, следван от Ед Шийрън със 77 милиона.

Новината идва, след като през юли тази година Суифт издаде третия си презаписан албум "Speak Now (Taylor's Version)". Албумът дебютира под номер 1, като се настани на върха на Billboard 200 със 716 000 еквивалентни на албум единици. "Speak Now (Taylor's Version)" също така донесе на Суифт постижението да бъде първата жена, чиито четири албума едновременно заемат първите 10 места в класацията за албуми на Billboard - което я прави третия изпълнител в историята, който някога е правил това.

По време на последната част от американското си турне Eras Tour на стадиона SoFi в Лос Анджелис Суифт обяви, че четвъртият ѝ презаписан албум "1989 (Taylor's Version)" ще дебютира тази есен. Съобщението не беше голяма изненада за феновете, тъй като изпълнителката беше оставила след себе си следа от подсказки, потвърждаващи датата на излизане на презаписания албум - 27 октомври.

Surprise!! 1989 (Taylor’s Version) is on its way to you 🔜! The 1989 album changed my life in countless ways, and it fills me with such excitement to announce that my version of it will be out October 27th. To be perfectly honest, this is my most FAVORITE re-record I’ve ever done… pic.twitter.com/JFYOWhBxhj