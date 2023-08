"Идолът" остава в историята само с първия си сезон

Сериалът "Идолът" приключи безславно след само един сезон, след като стана ясно, че тв каналът HBO няма намерение да продължи със снимките на нови серии.

Шоуто, в което главните роли бяха поверени на певеца The Weeknd и Лили-Роуз Деп, направи своя дебют на малкия екран през юни, след като две години по-рано получи зелена светлина от шефовете на телевизията да бъде реализиран. Въпреки огромните очаквания, сериалът не беше посрещнат добре от зрителите и критиката, което доведе до множество негативни коментари за сюжета и играта на актьорите, както и до отчайващо нисък рейтинг.

Любопитното е, че новината за канселирането на шоуто, идва малко след като бившата приятелка на The Weeknd - певицата Селена Гомес, публично сподели, че е била подразнена, че много моменти от личния ѝ живот са били използвани в изграждането на образа на героинята на Лили-Роуз - Джослин.

Page Six reports that ‘The Idol’ will not have a second season. pic.twitter.com/X2gk8scXoP