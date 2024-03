Световноизвестният порно актьор Роко Сифреди: "Ако не бях снимал порно, щях да бъда свещеник"

"Суперсекс" – сериалът, който разказва за живота на световноизвестния порноактьор Роко Сифреди, в момента е най-гледаната продукция на Netflix в Италия, но предизвиква интерес и извън родината на героя. Заглавието е на трето място в глобалната класация на платформата за неанглоезични сериали и има общо 3,2 милиона гледания за първата седмица на излъчването му, като влиза в Топ 10 на 62 страни по света, съобщава La Repubblica.

Историята за формирането на бъдещата звезда на хардпорното преминава през произхода му, семейството, отношението му към любовта, отправната точка и контекста, накарали го да тръгне по пътя на порнобизнеса. "Ако не бях снимал порно, днес щях да бъда или свещеник, както майка ми мечтаеше, или жп работник, както искаше баща ми", казва Сифреди в документалния филм "Роко" на френските режисьори Тиери Демезиер и Албан Тюрле. И сега, в игралния сериал на Матео Ровере, Франческо Кароцини и Франческа Мадзолени, се проследяват всички етапи: детството в Ортона в Южна Италия, бурната връзка с баща му, смъртта на брат му и обсесията на майката, която никога не преодолява траура, привързаността на младежа към другия му по-голям брат (той е предпоследен от 6-те деца на семейството), преместването в Париж… Там Роко Тано, както е рожденото име на актьора, опознава секса, а на снимачната площадка среща истинския "суперсекс" на онова време – Габриел Понтело, който става негов ментор в тънкостите на актьорската игра за възрастни.

