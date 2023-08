Селена Гомес си счупи ръката (СНИМКА)

Новата песен на Селена Гомес след дълга пауза вече е факт, но певицата и актриса информира феновете си, че оглавяването на музикалните класации не е неин основен приоритет.

"Счупих си ръката и претърпях операция", каза Гомес на фен, който се опитва промотира "Single Soon" в Инстаграм, предаде Billboard.

"Нямам интерес да промотирам каквото и да било. Прави ме щастлива това, че мога да правя музика", казва само Селена. Този отговор не спря фенът ѝ да организира кампания за това сингълът да дебютира в топ 20 на класацията "Billboard Hot 100", като поиска всички "Селенатори" да чуят призива му за действие.

Това не е първият път, в който на Гомес ѝ се налага да изяснява нещо във връзка с новата си музика. "Single Soon" може и да е перфектната песен за края на лятото, но накара феновете да се запитат дали текстът не е препратка към The Weeknd, с когото тя се срещаше през 2017 г. Според тях неговата песен "Save Your Tears", пък е намек към нея.

По-рано тази седмица тя отхвърли слуховете чрез публикация в Инстаграм: "Не би могло да бъде по-невярно". Двамата с The Weeknd се срещаха почти година и дори отидоха заедно на Met Gala през 2017-а. Въпреки раздялата им, източник заяви пред американското издание "Us Weekly" през март 2020 г., че бившите са се разделили без излишна драма и подкрепят взаимно музикалните кариери.. "Селена е фен на The Weeknd и неговата музика", сподели тогава приближен до звездите.

Гомес не се е ангажирала публично с въпроса за кого може да е новата ѝ песен - по-рано тази година тя бе свързвана със Зейн Малик и Дрю Тагарт от Chainsmoker. "Single Soon" е първото парче, което издава след Revelación.