Опра и Скалата учредиха фонд за подпомагане на пострадалите от опустошителните пожари в Мауи

Опра Уинфри и Дуейн Джонсън обявиха учредяването на фонд за разпределяне на парични средства директно на семейства и отделни лица, които са били разселени и засегнати от опустошителните горски пожари на остров Мауи, съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

