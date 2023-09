Екстрадираха в САЩ дизайнерка от „Сексът и градът” заради контрабанда на скъпи чанти (ВИДЕО)

Колумбия екстрадира в САЩ известен дизайнер на чанти, чиито творения бяха представени в „Сексът и градът“ и желани от звезди като Виктория Бекъм, Салма Хайек и Бритни Спиърс.



Нанси Гонзалес е обвинена в контрабанда, свързана с използването на кожи застрашени видове за нейните луксозни портмонета и чанти.

Nancy Gonzalez, designer featured on Sex and the City smiles at cameras as she's extradited to US from Columbia in handcuffs after being charged with smuggling endangered crocodile skin purses worth up to $10,000 https://t.co/aZJghtDVEM pic.twitter.com/nSrLUVuYWi