Хванаха рекордно голям крокодил в Мисисипи (ВИДЕО)

Ловци хванаха най-дългия алигатор, залавян някога в Мисисипи, в реката Язу.

Животното е с дължина 4,34 метра и тежи 364 килограма, според Министерството на дивата природа, риболова и парковете на Мисисипи (MDWFP). Предишният рекорд за „най-дълъг мъжки алигатор, уловен от ловец с разрешително в Мисисипи“ се държал от животно с дължина 4,29 м. и тегло 347,5 кг., което ловците уловили през 2017 г. близо до западния град Начез.

