Почина американският певец Джими Бъфет

Американският певец и автор на песни Джими Бъфет почина на 76 години, съобщиха Ройтерс и АП, цитирани от БТА.

Новината бе съобщена от уебсайта на Бъфет.

Rest in Peace Jimmy Buffett. A legendary musician and mogul. pic.twitter.com/mOxfdcLqCA

Най-известният хит на Бъфет беше "Margaritaville". Песента е издадена през 1977 г. и достига номер 8 в "Билборд Хот 100", прекарвайки 22 седмици в класацията за сингли.

Джими Бъфет е издал 27 студийни албума, сред които четири платинени и осем златни. Кариерата му продължи повече от 5 десетилетия.

Legendary musician Jimmy Buffett dead at 76: 'Lived his life like a song til the very last breath' https://t.co/fSDDVHDZB5