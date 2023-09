Любовната история на Бон Джоуви и съпругата му, която продължава вече повече от 40 години

Повечето рокендрол легенди имат доста полигамна репутация. Някои умишлено я създават, но някои наистина живеят така. На фона на всички останали обаче най-много се откроява лидерът на групата Bon Jovi – неочаквано примерен семеен мъж. Джон Бон Джоуви и Доротея Харли са щастливо женени от 34 години и не изглежда, че приказката им има край, пише NOVA.

Jon Bon Jovi Opens Up About His 40-Year Love Story with High School Sweetheart Dorothea https://t.co/lysRznx0Hb pic.twitter.com/6dOSfwLvTt