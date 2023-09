Забраниха на Кание Уест и жена му да се возят на лодка във Венеция, след съмнения за публична френска любов (ВИДЕО)

Кание Уест и съпругата му Бианка Чензори предизвикаха сериозно обществено възмущение след наглед обикновена разходка с моторна лодка по каналите във Венеция. След тази разходка двамата получиха доживотна забрана да използват превозни средства на компанията, отдала им под наем своя лодка преди няколко дни.

Причината? Според мнозина Уест е получавал орални ласки от съпругата му публично и неприкрито. Повече за инцидента Venezia Turismo Motoscafi - това е името на компанията, която дава под наем лодката на Кание Уест и Бианка Чензори. Според изявление от компанията двойката повече не е "добре дошла" на нито едно от превозните средства, които фирмата отдава, предава actualno.com.

We are repeatedly told that Kanye West is a devout Christian. Devout Christians don’t practice sodomy in public or degrade their wives. pic.twitter.com/2IjAFwakrZ — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 29, 2023

Изявлението се появи няколко дни, след като в интернет пространството бяха публикувани снимки на звездната двойка, на които ясно се вижда, че Кание Уест е без бельо. Според Venezia Turismo Motoscafi персоналът на лодката и човекът, който я е управлявал, не са знаели какво се случва и че единият от наемателите си е свалил гащите.

Kanye West and wife Bianca Censori banned for life by boat rental company for indecent exposure in Italy pic.twitter.com/xe0kQmZGsI — YabaLeftOnline (@yabaleftonline) September 4, 2023

"Управляващият лодката е гледал да няма трафик и не е обръщал внимание какво правят Кание Уест и съпругата му. Ако беше забелязал, той веднага щеше да направи забележка и да уведоми властите.", се казва още в изявлението. Според фирмата на лодката е имало и трети човек, който е блокирал видимостта на капитана. Изявлението завършва така: "Компанията категорично се разграничава от поведението на г-н Уест и съпругата му. Те повече не са желани на борда на която и да е от нашите лодки".

Kanye West and Bianca Censori on a boat ride in Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/0Td5Y7g75e — HipHopX (@HipHopNewsX) August 29, 2023

Снимките, които бързо се разпространиха онлайн, показват Кание Уест да седи в задната част на лодката, докато превозното средство се движи по венецианските канали. На кадрите ясно личи, че изпълнителят е без бельо, а съпругата му е пред него на колене и с лице към стомаха му.