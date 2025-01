Бен Афлек избяга от пожарите в Холивуд при бившата си съпруга Дженифър Гарнър

Актьорът и носител на „Оскар“ Бен Афлек бе забелязан да напуска зоната на разрушителните пожари в престижния район Pacific Palisades, които заплашват домовете на десетки хиляди жители на Лос Анджелис. Афлек е потърсил сигурност в дома на бившата си съпруга, актрисата Дженифър Гарнър, като според свидетели е пристигнал със своя черен SUV и небрежно е драпирал ръката си през прозореца.

Пожарите, предизвикани от силни ветрове със скорост над 100 мили в час, вече са разрушили множество домове и са принудили хиляди хора да се евакуират. Афлек, който наскоро финализира развода си с втората си съпруга Дженифър Лопес, е сред многото знаменитости, засегнати от бедствието.

Дженифър Гарнър, заедно с трите им деца – Вайълет (19), Серафина (16) и Самюел (12), все още не са под официална заповед за евакуация, но са в готовност да напуснат дома си при първа необходимост. Все още не е ясно дали Бен планира да остане при семейството си или просто проверява тяхното състояние в лицето на тази криза.

