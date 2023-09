Милиардите на Мохамед aл Файед– повод за люта семейна битка?

Смъртта на милиардера Мохамед aл Файед, който си отиде на 94-годишна възраст, може да предизвика война в стила на хитовия сериал "Succession", където в битка за богатството му в размер на 1,7 млрд. паунда, се очаква един срещу друг да се изправят наследниците му.

Огромната империя, която Файед е изградил със собствени сили, по някакъв начин ще трябва да бъде разпределена между четирите му деца, които са плод на любовта му с втората му съпруга - 68-годишната Хайни Уотен.

Приживе се смяташе, че собственикът на "Harrods" притежава активи за милиони паунда, плюс парижкия хотел "Риц", който днес е оценяван на 500 млн. паунда, и имение близо до Окстед, Съри, оценено на 100 млн. паунда. Отделно се твърди, че е притежател на девет коли от марката "Ролс Ройс", има огромна колекция произведения на изкуството и няколко апартамента в Ню Йорк.

