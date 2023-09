Линда Еванджелиста е претърпяла двойна мастектомия

Супермоделът от 90-те години Линда Еванджелиста разкри, че е преминала през две операции заради рак на гърдата през последните пет години - втората диагноза е поставена неотдавна, през юли 2022.

Тя разказва за битката си с онкологичното заболяване за първи път в интервю за WSJ Magazine. Това се оказва поредното тежко здравословно изпитание на световноизвестния модел след неуспешните козметични процедури с криолополиза, които имаха негативни последици както за външния ѝ вид, така и за психичното ѝ здраве.

Еванджелиста поднови кариерата си през последната година, но сега тя разказва, че това се е случвало на фона на борбата ѝ с рака.

За първи път тя разбира, че е болна през декември 2018 г., когато си прави годишен профилактичен преглед с мамография.

"Резултатите не бяха добри и заради други здравословни фактори, без да се колебая, се съгласих на двойна мастектомия (отстраняване на млечните жлези), защото исках да оставя всичко това зад гърба си. Мислих, че това ще реши проблема изцяло. Нямаше да позволя ракът на гърдата да ме убие", казва тя.

Linda Evangelista reveals she had double mastectomy after breast cancer diagnosis https://t.co/NuWns2i5fm

През юли 2022 г. обаче Еванджелиста напипва бучка. Хирургът-онколог, при когото тя веднага отива на консултация, "не се впечатли", разказва моделът.

Еванджелиста е толкова притеснена, че решава да не губи време и си прави ядрено-магнитен резонанс. Отначало рентгенологът също твърди, че няма повод за опасения, но когато резултатът от изследването излиза, лекарят незабавно назначава биопсия.

Пробата води до диагноза "рак на гръдния мускул". Еванджелиста разговаря с хирурга, като му казва "изреже дупка в гърдите ѝ" и да не се притеснява за последиците за външния ѝ вид.

"Не искам да изглеждам красиво, искам да дълбаете. Искам да видя дупка в гърдите си, когато приключите. Разбрахте ли? Няма да умра от това", разказва Еванджелиста.

От увереността, че никога повече няма да има рак на гърдата, до поредната лъче- и химиотерапия минава само около седмица.

"Просто влязох в режим, в който си казах: Знам как да се справя, просто ще правя, каквото трябва, и това ще отмине", казва тя.

Linda Evangelista reveals she had breast cancer twice in 5 years: ‘I’m so happy to be alive’ https://t.co/TGhiMKNoms pic.twitter.com/Is49W7qTbd