Продадоха ръкописа на "Бохемска рапсодия" за 1,3 млн. паунда

Ръкописът на емблематичния хит на "Куин" "Бохемска рапсодия", написан собственоръчно от Фреди Меркюри, бе продаден за 1,3 млн. паунда (1,6 млн. евро), включително таксите, на търг на аукционната къща Сотбис в Лондон тази вечер, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Ръкописът съдържа 15 страници, изписани с молив и писалка върху хартия, на която е изобразена вече несъществуващата авиокомпания "Бритиш мидланд еъруейз". Той разкрива процеса на създаване на това парче, което е можело да бъде наречено "Монголска рапсодия".

От Сотбис бяха оценили първоначално документа на между 800 000 и 1,2 млн. британски лири (930 000 евро и 1,4 млн. евро).

На търга пианото на Фреди Меркюри, на което той композира почти всичките си произведения, започвайки с "Бохемска рапсодия", пък бе продадено за 1,742 млн. паунда (два милиона евро).

Possessions from Queen’s late frontman Freddie Mercury were sold in London, including his beloved Yamaha piano. The auction was the first of a six-day sale of thousands of his personal belongings pic.twitter.com/BiIFp1ZbR0