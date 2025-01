Чернови на песен на Боб Дилън бяха продадени за над 500 000 долара на търг (ВИДЕО)

Машинописни чернови на Боб Дилън за хита му Mr Tambourine Man бяха продадени за повече от 500 000 долара на търг в САЩ, съобщи Прес асосиейшън/ДПА, цитирана от БТА.

Двата пожълтели листа хартия съдържат три последователни чернови на текста, като на третата чернова на песента от 1965 г. Дилън е направил бележки на ръка.

Черновите бяха обявени за продажба в събота в Нашвил, Тенеси, с прогнозна цена между 400 000 и 600 000 долара. Накрая бяха продадени за 508 000 долара.

Rare drafts of one of Bob Dylan’s best known songs, Mr Tambourine Man, found in the late rock journalist Al Aronowitz's archive, could fetch hundreds of thousands of dollars when they are sold at auction on Saturday... pic.twitter.com/qNxSuo0MuV

На търга за Боб Дилън бяха предложени 60 предмета. 50 от тях бяха от личната колекция на американския музикален журналист Ал Ароновиц.

Картина с маслени бои от 1968 г., нарисувана и подписана от Дилън, беше продадена за 260 000 долара, при предварителна оценка от 200 000 до 300 000 долара. Творбата в кубистичен стил е създадена от певеца в началото на кариерата му, след като първата му съпруга Сара му подарява маслени бои за 27-ия му рожден ден.

Сред лотовете с висока стойност беше електрическа китара "Фендър Телекастър" от 1983 г., която е била собственост на Дилън и на която той е свирил, преди да я подари на музикант Сизар Диас. Инструментът надхвърли прогнозната стойност от 80 000 до 120 000 долара, постигайки 222 250 долара на търга.

Редица скици на Дилън също надхвърлиха предварителните оценки, включително една, изобразяваща ръка върху бележник от хотел "Плаза" в Ню Йорк. Очакваше се да бъде продадена за 1500 - 2500 долара, но на търга достигна 88 900 долара.

Дънково яке Levi's, ръчно украсено с кадифе, дантела и нашивки, носено от Дилън в музикалния драматичен филм "Огнени сърца" от 1987 г., бе продадено за 25 400 долара.

That's a Wrap!



Our "Celebrating Bob Dylan: The Al Aronowitz Archive, & More" auction at the famed Musicians Hall of Fame and Museum was a smashing success!



Here are a few of the highlights that had everyone buzzing. pic.twitter.com/e5kMJr1dka