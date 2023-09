Природата е уникална и изумителна: 5 от най-мистериозните места на Земята

Природата е уникална и изумителна. Тя създава форми и цветове, които и най-талантливият артист не може да сътвори. Това са 5 мистерии, сътворени от майката природа, за които няма обяснение.

Гората Хоя-Бачу, Румъния

Romania’s Hoia-Baciu Forest is considered one of the most haunted forests in the world. People have seen UFOs and/or ghosts near the woods. Legend says there is a perfectly circular clearing in the middle of the forest that attracts paranormal activity. #folklorethursday pic.twitter.com/TREJd722Pk — Haunted History BC (@HauntedHistory2) August 6, 2020

При подходящи обстоятелства всяка гора може да изглежда призрачна, но в Хоя-Бачу в Трансилвания определено има нещо повече от просто внушение. Изпълнен с криви дървета и покрит със зловеща мъгла, районът е наречен „Бермудския триъгълник на Румъния“, тъй има много истории за изчезнали хора и други странни събития. Ако оставим настрана ужасяващите истории обаче, има още по-голяма загадка, която дори учените не могат да обяснят...

В сърцето на гората има почти идеално кръгло петно, известно като „Просеката“, където нищо не расте и никой няма представа защо. Извън кръга дърветата растат в странни, усукани форми. Различни учени са взимали проби от почвата, изучавали са растителния живот и са изследвали за радиация тук, но резултати досега не са дали отговор защо съществува това пусто петно. Едно нещо обаче не подлежи на обсъждане - всеки, който се осмели да влезе в тази гора ще го побият тръпки.

Кривата гора, Полша

🔥 The Crooked Forest in Poland pic.twitter.com/EN3NcM9xhP — Nature is Lit (@Nature_Is_Lit) December 8, 2020

Със своите J-образни стволове на дърветата мястото е наречено „Крива гора“. Тя е точно толкова объркваща, колкото е и красива. Разположена близо до полския град Грифино, тя е дом на повече от 400 борови дървета, за които се смята, че са засадени през 30-те години на миналия век, всяко от които има извит ствол. Още по-странно е, че по-голямата част от тях се огъват в северна посока. Арбористите (учените по дърветата) многократно са обсъждали как е възникнал този неземен пейзаж, но досега никой не е успял да го обясни.

Според една от по-странните теории тази област има уникално гравитационно привличане, което кара дърветата да се огъват - идея, която бързо била отхвърлена. Друга, малко по-правдоподобна хипотеза е, че дърветата са се огънали под тежестта на обилния снеговалеж, но дървета с прави стволове, сякаш се извисяват наблизо само, за да опровергаят и това. Предполага се също, че може да има генетична причина, въпреки че гладкостта и сходството на кривите прави това малко вероятно. Засега приказната гора остава пълна мистерия.

Фос Дион, Франция

TRAVEL INFLUENCER 🔵 The Fosse Dionne riddle: The mystery of France's seemingly bottomless spring https://t.co/Tnb6ByJjsY 🔵 Econ L Pensikkala FOLLOW US 📬 pic.twitter.com/3v1BIW4SLC — Explore the Unexplored: The Must-Do Activities! (@Nr1AmerTours) January 19, 2022

Жителите на село Тонер, в сърцето на френския регион Бургундия, са били озадачавани от този ярко син извор стотици години. От привидно бездънният кладенец извират около 311 литра вода в секунда, но източникът му така и не е открит. Съществуват обаче много легенди. Едни казват, че дълбините му се пазят от огромна, древна змия, докато други предполагат, че кладенецът е портал към други светове.

През 1974 г. двама гмуркачи се спуснали в ямата в опит да открият източника на водата, но загинали, докато се опитвали да преминат през тесните проходи. 20 години по-късно друг гмуркач се спуснал в кладенеца, където го посрещнала същата съдба. През октомври 2019 г. професионалният водолаз Пиер-Ерик Десейн бил нает от града, за да изследва извора, като заснемал местата, до които успял да стигне. Той се спуснал на около 370 м. под водата, стигайки по-далеч от всеки друг досега. Но въпреки че неговите кадри дават някаква индикация за това какво има там долу, той все пак не намерил източника на извора.

Структура Ричат, Мавритания



Това странно природно образувание в сърцето на пустинята Сахара добило популярност едва когато сме започнали да изпращаме хора в космоса. Наречено е „Окото на Сахара“, тъй като изглежда сякаш гледа към други планети. Образуванието било заснето за първи път с камера от астронавтите на мисията Gemini IV на НАСА през 1965 г. Смята се, че само шепа местни хора са знаели преди това за съществуването на геоложката странност, която се простира в регион от 40 км. в Мавритания, северозападна Африка.

The Richat Structure, Mauritania 🇲🇷



It is a circular feature in the midst of the Sahara Desert just outside of Ouadane, best known as the Eye of Africa or the Eye of the Sahara. pic.twitter.com/b0eeySASMz — Africa View Facts (@AfricaViewFacts) March 17, 2023

Първоначално се предполагало, че природното чудо е създадено, когато метеор се разбил в Земята, но тази идея била отхвърлена, тъй като в района нямало достатъчно разтопена скала, която да индикира, че подобен сблъсък се е случил. Днес най-известната теория е, че се е образувало преди повече от 100 милиона години, когато континентът Пангея се разделил. Тъй като тектоничните плочи в света се изместили, разтопена скала била изтласкана на повърхността и в следствие на това се появила куполообразната форма. Междувременно концентричните ѝ пръстени били създадени след като различни видове скали ерозирали с различна скорост.

Приказни кръгове, Намибия

Погледнати отгоре, кръглите петна върху тази тревиста пустиня в Намибия изглеждат като огромен лист на точки. В продължение на стотици години изследователите не са могли да определят причината за образуването на приказните кръгове, които варират от 3-20 м. в диаметър и се простират на стотици километри. Според местният фолклор това са или отпечатъци на боговете, или са създадени от дъха на подземен дракон. Науката обаче, се бори да намери още някакъв отговор, пише vesti.bg.

Fairy Circles of Namibia 🇳🇦 pic.twitter.com/1bzF4UyCbT — Africa View Facts (@AfricaViewFacts) July 18, 2022

Една теория предполага, че подземните термити помагат за оформянето на кръговете, докато според друга конкуренцията между различни видове треви в пустинята е това, което стои зад тяхното образуване. През 2021 г. ново проучване на изследователи от Университета на Претория твърди, че отличителните маркировки се създават, когато растенията там отделят токсичен сок в земята, когато умрат, като така спират растежа на други растения в тези региони. Авторите на изследването отбелязват, че повишаването на температурите в Намибия може да е подхранвало засилената конкуренция между тези растения, причинявайки смъртта на повече от тях и създавайки повече приказни кръгове.