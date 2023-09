Откриха черни дупки в звезден куп, близък до Земята

Астрофизици от университета на Падуа, Италия, са установили, че звездният куп Хиади съдържа няколко черни дупки, което ги прави най-близките до Земята, пише месечното издание на Кралското астрономическо дружество, цитирано от БТА.

Звездният куп Хиади се намира в съзвездието Телец на около 150 светлинни години от нашата планета.

Астрофизиците са използвали моделиране, за да оценят еволюцията на небесните тела, влизащи в състава на Хиадите. Резултатите от направения анализ са сравнени с действителните позиции и скорости на звездите в купа.

A recent study suggests the presence of the nearest black holes to Earth within the Hyades star cluster, located approximately 147 light-years away from the Sun.



The previous candidate, namely the black hole Gaia BH1, is ~1565 light-years from us.#blackhole pic.twitter.com/mSFeZpKFZv