Рециклиране на мъртви паяци и преброяване на косми от носа: Раздадоха Антинобелови награди

Рециклирането на мъртви паяци, преброяването на космите в носа при трупове и обяснението защо учените ближат камъни са сред печелившите постижения при тазгодишните Антинобелови награди, наградите за смешни научни открития за 2023 г., съобщава АП.

Според организаторите Антинобеловата награда се присъжда „за постижения, които първо те карат да се засмееш, а после - да се замислиш“. Тя е учредена през 1991 г. от списание „Годишник на невероятните изследвания“ като пародия на Нобеловите награди. Названието е игра на думи от английското Ig-Nobel, което звучи като „неблагороден“. Отличията носят на лауреатите сумата от 10 трилиона зимбабвийски долара, които са около 40 американски цента в годината на издаване на банкнотата.

The Ig Nobel Prize honours the research which first makes people laugh and then makes them think.



Did you know chemistry laureate Andre Geim is the only Nobel Prize laureate to receive both an Ig Nobel prize and a Nobel Prize? Geim received the Ig Nobel for making a frog float. pic.twitter.com/ktyW9G3Dbn