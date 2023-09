Продадоха на търг емблематични вещи на Фреди Меркюри за 40 милиона лири (СНИМКИ+ВИДЕО)

Поредица от търгове на предмети, принадлежали на Фреди Меркюри, донесоха 40 млн. британски лири (46,5 млн. евро), което е рекорд за подобна колекция, съобщи аукционна къща "Сотбис", цитирана от АФП и БТА.

Всички над 1400 лота намериха купувачи. Почти 99% от тях бяха продадени над високата им предварителна оценка, за разлика от главната атракция на търга - пианото на музиканта, на което той композира "Бохемска рапсодия" и почти всички последвали я песни.

Малкият роял "Ямаха" беше продаден за 1,742 млн. лири (2 млн. евро), което според "Сотбис" е рекорд за пиано на Фреди Мъркюри, но оценката му беше от 2 милиона до 3 милиона лири (2,3 и 3,5 млн. евро).

Участниците в търга бяха от 76 държави от Европа, Северна и Латинска Америка, а купувачите бяха от 50 държави.

Ръкописът на "Бохемска рапсодия", беше продаден за 1,3 млн. лири (1,6 млн. евро). Чернови на "We Are The Champions" бяха продадени за 317 000 лири (370 000 евро), както и тези на "Don't Stop Me Now".

Сред многото костюми короната и пелерината, носени от Фреди Меркюри по време на "Magic Tour" през 1986 г. бяха продадени за 635 000 евро. Гребенът за мустаци на Фреди Меркюри, оценен на 400 лири, беше продаден за 152 000 лири (177 000 евро).

Колекцията е обявена за продажба от Мери Остин, близка приятелка на Фреди Меркюри, с която той е бил сгоден и която е негова наследница. Част от приходите от търга ще бъдат дарени на тръста "Меркюри Финикс" и на фондацията на Елтън Джон за борбата срещу СПИН.

Фреди Меркюри умря от СПИН през 1991 г. на 45-годишна възраст.