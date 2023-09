Mистериознa дупка се появи на ирландски плаж (СНИМКА)

Няколко медии съобщиха за мистериозната поява на дупка на плажа в Портмарнок, Дъблин.

Според данните кратерът е бил открит от местния жител Дейв Кенеди, докато разхождал кучето си. Вътре в дупката той открил камък, за който казал, че със сигурност е метеорит.

„Когато го погледнах и видях колко еднообразен е кратерът от сблъсъка, веднага разбрах, че това, което стои пред мен, е дошло от космоса“, каза Дейв Кенеди, който е открил скалата, пред Virgin Media News, предава vesti.bg.

„Както може да се види, има следа от изгаряне от едната страна, така че това би трябвало да подсказва ъгъла, под който е паднала скалата. И е била тежка. Не съм сигурен за състава ѝ, но определено ще има какво да се открие."

Той планирал да изпрати камъка за тестване. Но се оказва, че има обяснение и то е доста просто. Дупката била изкопана от *drumroll* група момчета, които копаят големи дупки по плажовете.

lads I’m in bits. Virgin Media news is after reporting on a hole on portmarnnock beach that ‘Could be the aftermath of a cosmic event’. Some fellas literally dug it the day before with a kid’s shovel



The way your man was talking about the rock being an asteroid had me in tears https://t.co/dNFNanF8Mn pic.twitter.com/GoTTNkcA5U