Актьорът Стивън Фрай падна от 2-метрова сцена и бе откаран в болница

Английският актьор и писател Стивън Фрай падна от двуметровата сцена на лондонската О2 арена, където се провеждаше конференция за изкуствен интелект (ИИ), и беше откаран в болница с наранявания на ребрата и краката. Това съобщава вестник „Таймс“, като се позовава на очевидци, предава БТА.

Според един от тях „беше твърде тъмно, нямаше парапет, той падна на пода от два метра височина и беше откаран в инвалидна количка“.

Инцидентът се случи точно след като Фрай се оплака от сцената, че гласът му е клониран с помощта на изкуствен интелект и е използван в документалния филм без разрешение. „Не съм казал нито дума… и това ме шокира“, каза той. Според Фрай е използван неговият прочит на седемте тома на поредицата за младия магьосник Хари Потър.

