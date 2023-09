Прекратиха подновено дело за плагиатство срещу Ед Шийран

Наследниците на музикант, съавтор на песента на Марвин Гей "Let's Get It On", се отказаха от делото, заведено в апелативен съд срещу решението, оневиняващо британската поп звезда Ед Шийран за плагиатство с песента му "Thinking Out Loud", съобщи Ройтерс.

В съдебни документи, внесени в съда в сряда, се посочва, че наследниците на Ед Таунсенд оттеглят обжалването на присъдата на съда на първа инстанция и няма да обжалват и занапред, предава БТА.

Адвокатката на Шийран Айлийн Фаркас каза, че наследниците "осъзнават, че обжалването ще приключи с потвърждаване на присъдата, но ще означава, че те ще трябва да поемат съдебните разходи и затова са постъпили мъдро, като се оттеглят". Адвокатите на наследниците на Таунсенд не са отговорили досега на запитването за коментар.

Наследниците на Таунсенд съдеха Шийран, "Уорнър мюзик" и "Сони мюзик" са нарушение на авторското право от 2017 г., като твърдяха, че хитът на Шийран от 2014 г. "Thinking Out Loud" е копирал "сърцето" на класическото парче, записано от Марвин Гей през 1973 г., включително мелодия, хармония и ритъм. През месец май тази година съдебните заседатели по делото вече се произнесоха, че песента на Шийран не нарушава авторското право на Таунсенд върху "Let's Get It On."