Тимъти Шаламе пристигна на колело на премиерата на филма си, глобиха го за неправилно паркиране

Забравете луксозните лимузини – актьорът Тимъти Шаламе събра всички погледи на премиерата на биографичния филм за Боб Дилън „Напълно непознат“ в Лондон, пристигайки на... електрически велосипед Lime.

29-годишният Шаламе, който изпълнява ролята на Дилън във филма, се появи на червения килим, облечен в риза с шарки в синьо, зелено и черно, комбинирана с елегантен черен костюм. Сред светкавиците на фотографите, актьорът паркира велосипеда си, сложи го на стойката и дори засне снимка с телефона си, докато приключваше наемния период през приложението.

Той обаче получи глоба за "неправилно паркиране" на велосипеда, понеже паркирането му на червения килим не влиза в учредената за паркиране зона. Заради това Lime прекрати ползването му и го таксува допълнителни 2 паунда - глоба.

Тази необичайна поява е само последната от поредицата изненади, които Шаламе поднася по време на прес-турнето на филма. Наскоро той впечатли феновете със своите познания за американския футбол по време на интервю за ESPN и дори се появи на премиерата в Холивуд с популярната през 2000-те играчка Beyblade.

timothèe chalamet just arrived on a lime bike 😭 pic.twitter.com/oJJZ5ktFFA

Сред другите му изненадващи ходове са появата му на конкурс за двойници на самия него в Ню Йорк и неочакваното му участие в репетиция на маршируващ оркестър в Университета на Минесота. Шаламе също така показа емблематични визии на Боб Дилън по време на събития, свързани с филма.

Премиерата в Лондон, проведена в BFI Southbank, събра звезди като Моника Барбаро, която играе певицата Джоан Байз, и Едуард Нортън в ролята на легендарния фолк музикант Пийт Сийгър. Сред гостите бяха и Ане Галъхър, дъщерята на китариста на Oasis Ноел Галъхър, рок групата The Last Dinner Party, членове на групата Blossoms, радиоводещият Ник Гримшоу и телевизионните лица Върнън Кей и Лора Уитмор.

Timothée Chalamet arriving to the A Complete Unknown London premiere on a Lime bike is so iconic 😭💚 #mtvmovies pic.twitter.com/4k6g7hjJTi