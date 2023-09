НАСА засне гигантски кратер на Луната, по-голям от Гранд каньон (СНИМКА)

Ново изображение на Южния полюс на Луната показва снимки от две различни камери на НАСА в орбита около Луната.

National Geographic, в координация с НАСА, сподели невиждано досега композитно изображение с висока разделителна способност на лунния южен полюс с подробна придружаваща карта на местата за кацане на Артемида 3, предава БГНЕС.

Това поразително изображение на района на южния полюс на Луната е съставено от поредица снимки, направени от Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) - мрежа от камери, монтирани на Lunar Reconnaissance Orbiter на НАСА, който обикаля около Луната от юни 2009 г., и ShadowCam - финансиран от НАСА инструмент на Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) на Корейския институт за аерокосмически изследвания.

Според изявление на агенцията ShadowCam е 200 пъти по-чувствителна към светлината от използваните досега лунни камери на НАСА.

"В тази зашеметяваща мозайка се разкрива вътрешността на кратера Шакълтън близо до южния полюс на Луната. Самият кратер е заснет от ShadowCam - инструмент на НАСА, предназначен да надникне в сенчестите части на лунната повърхност, който обикаля около Луната от почти една година на южнокорейския космически апарат "Данури". Околните области са заснети от камерата на Лунния разузнавателен орбитален апарат. На това изображение се виждат части от три от 13-те потенциални района за кацане на астронавти по време на "Артемида 3".", гласи официалното съобщение на НАСА и NatGeo.

Hey @NASAMoon! 👋 @NASA's LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera) and ShadowCam have worked together to create this mosaic image of the Shackleton Crater revealing unprecedented detail of the lunar South Pole region.



