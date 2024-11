Китай ще строи база на Луната с помощта на...лунна почва

Ще успее ли Китай да изгради своя база на Луната с помощта на...лунна почва? Страната се опитва да отговори на този въпрос, като изпраща в космоса за тестове тухли, направени на Земята от компоненти, които имитират почвата на естествения ни спътник, предаде АФП.

Специалните тухли ще бъдат транспортирани до китайската космическа станция "Тянгун" ("Небесен дворец") с товарния кораб "Тянчжоу-8".

През последните десетилетия Китай инвестира милиарди евро в космическата си програма, за да настигне САЩ и Русия. Страната се надява да изпрати тайконавт на Луната преди 2030 г. и да изгради международна база на повърхността ѝ до 2035 г.

Няколко проби от тухли с различен състав ще бъдат подложени на екстремни условия, подобни на тези на Луната.

