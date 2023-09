Свръхдоза е причината за смъртта на актьора Ангъс Клауд

Актьорът Ангъс Клауд, станал известен с ролята си на наркодилъра Фезко от сериала "Еуфория" на НВО, е починал, след като е приел свръхдоза от различни наркотици, съобщиха АФП и Ти Си Ей/ДПА, предава БТА.

Angus Cloud, a rising actor best known for his role in the HBO drama “Euphoria,” died of an accidental overdose, according to the Alameda County Coroner’s office in California https://t.co/zS4KeNvbzD