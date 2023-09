Санбернарите в Швейцария с нова роля - ще са терапевтични помощници за уязвими хора (ВИДЕО)

Един от националните символи на Швейцария – кучетата санбернар, които станаха световно известни с това, че помагат при алпийски спасителни операции, сега спасяват хора по други начини, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Фондация „Бари“ - организация с нестопанска цел, която отговаря за развъждането на кучетата от 2005 г. насам, помогна на кучетата да поемат новата си роля на терапевтични и образователни помощници за уязвими хора.

