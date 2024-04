Участничка в "Мис Еквадор 2022" бе брутално разстреляна (ВИДЕО 18+)

Една от най-красивите жени в Еквадор за изминалите години не успя дълго да се радва на признанието. Бившата призьорка от конкурса "Мис Еквадор 2022" Ланди Парага бе брутално убита в района на провинция Лос Риос, където трябваше да вземе участие в социално мероприятие.

Покушението бе дело на наемни убийци и бе заснето от охранителна камера в заведение, като кадрите са абсолютно шокиращи, пише vesti.bg. На видеото се вижда как нападателите се разпределят предварително, за да блокират пътя ѝ, а после изстрелват куп куршуми, точно като в сцена от някой мафиотски филм.

Video showing the assassination of Landy Parraga, a former Miss Ecuador beauty pageant, in Quevedo, Ecuador. Source: @AlertasMundial pic.twitter.com/6t49Zpb2wr