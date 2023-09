Известният джаз китарист Ал Ди Меола е получил инфаркт по време на концерт

Известният американски джаз китарист Ал Ди Меола е получил инфаркт по време на концерт снощи в Букурещ, съобщават румънски медии, предава БТА.

Шейсет и деветгодишният китарист е бил откаран спешно в болница в Букурещ около полунощ. Поставени са му четири стента и е стабилизиран.

Говорителят на болница „Багдасар-Арсени“ Флорин Бика потвърди, че Ал Ди Меола е хоспитализиран в кардиологичното отделение на лечебното заведение от снощи и че към момента е в стабилно състояние, предаде Аджерпрес.

