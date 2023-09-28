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Известният джаз китарист Ал Ди Меола е получил инфаркт по време на концерт

28 Септември, 2023 15:46 427 2

Известният джаз китарист Ал Ди Меола е получил инфаркт по време на концерт

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Той е бил откаран спешно в болница в Букурещ

Известният джаз китарист Ал Ди Меола е получил инфаркт по време на концерт - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Известният американски джаз китарист Ал Ди Меола е получил инфаркт по време на концерт снощи в Букурещ, съобщават румънски медии, предава БТА.

Шейсет и деветгодишният китарист е бил откаран спешно в болница в Букурещ около полунощ. Поставени са му четири стента и е стабилизиран.

Говорителят на болница „Багдасар-Арсени“ Флорин Бика потвърди, че Ал Ди Меола е хоспитализиран в кардиологичното отделение на лечебното заведение от снощи и че към момента е в стабилно състояние, предаде Аджерпрес.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Майсторът 🐷 на Илюзийте

    3 0 Отговор
    Страхотен китарист! Аз лично много харесвам Orange and Blue! Дано се размине и още дълги години да твори. Има още какво да даде на музиката и феновете си!

    16:03 28.09.2023