Известният джаз китарист Ал Ди Меола е получил инфаркт по време на концерт

Известният американски джаз китарист Ал Ди Меола е получил инфаркт по време на концерт снощи в Букурещ, съобщават румънски медии, предава БТА.
Шейсет и деветгодишният китарист е бил откаран спешно в болница в Букурещ около полунощ. Поставени са му четири стента и е стабилизиран.
Говорителят на болница „Багдасар-Арсени“ Флорин Бика потвърди, че Ал Ди Меола е хоспитализиран в кардиологичното отделение на лечебното заведение от снощи и че към момента е в стабилно състояние, предаде Аджерпрес.
U.S. guitarist Al Di Meola suffers a heart attack in Romania but is now in a stable condition https://t.co/fmpE5ofEPx— The Washington Times (@WashTimes) September 28, 2023
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Майсторът 🐷 на Илюзийте
16:03 28.09.2023