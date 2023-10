Откриха най-старите обувки в Европа - на 6000 години (СНИМКИ)

Учени твърдят, че са открили най-старите обувки в Европа - сандали, изтъкани от трева, за които се смята, че са на около 6000 години, съобщи Нова, позовавайки се на Би Би Си.

Те са открити сред купчина древни предмети в пещера на прилепи в Испания, разграбена от миньори през XIX в., но са анализирани в ново проучване. Ниската влажност и хладният въздух в пещерата са ги запазили в необичайно добро състояние.

New analysis has identified the oldest shoes ever discovered in Europe, according to a study published this week https://t.co/pSHlcv4q4p