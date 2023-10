100 човека загинаха на фатална сватба. Младоженците разказват... (ВИДЕО)

Булка и младоженец от Ирак, чиято сватба завърши с трагедия, след като 100 гости загинаха при пожар тази седмица, казаха пред Sky News, че са шокирани от случилото се и не могат повече да останат в разкъсаната от мъка общност. На сватбения им ден загинаха 15 роднини на младоженеца, а булката загуби десет близки.

27-годишният Реван и 18-годишната му булка Ханийн казват, че се чувстват "мъртви", въпреки че са оцелели в пожара.



При трагедията булката загуби и майка си, и брат си. Баща ѝ е в критично състояние, той е един от близо 150-те ранени. Двамата младоженци споделят, че не могат повече да останат в родния си град.

The newly married were among the mourners as funerals were held for victims of a huge fire at a wedding in northern Iraq ⤵️ pic.twitter.com/6nHvVc8Zsf



"Това е, не можем да живеем повече тук. Всеки път, когато се опитваме да изпитаме щастие, с нас се случва нещо трагично. Най-добре да тръгваме. Вярно е, че сме живи. Но вътре сме мъртви", каза младият мъж.



Около 900 гости присъстват на сватбата във вторник вечерта. Пожарът избухва около 22:45 часа. Докато първоначалните доклади гласят, че пламъците може да са тръгнали от фойерверки, изстреляни, докато булката и младоженецът са танцували, Реван вярва, че може да е било късо съединение.



"Може да е късо съединение, не знам. Но огънят тръгна от тавана. Усетих топлината... Продължи само няколко секунди", разказа той. Видеозаписи, споделени малко след трагедията, показват как двойката танцува, докато парчета горящ материал падат от тавана. Хората започват да крещят и да бягат.

The bride and groom say they are “Dead inside” after a fire at their wedding in Iraq's Nineveh province claimed the lives of over 100 people.



“I grabbed my wife and began to drag her”#Irak #fire #الحمدانية #نينوى pic.twitter.com/szPCqAWljG