Откритие пренаписва историята: Викингите са имали прозорци в домовете си

Викингите са имали прозорци в стил, който обикновено се свързва само със средновековни църкви и замъци – това означава, че високопоставените скандинавци са имали стаи, осветени от отвори, покрити със стъкло, съобщи АП, позовавайки се на датски изследователи.

„Това е още едно отклонение от представата за простите варвари викинги, които само размахватмечовете си насам-натам“, каза Мадс Денгсо Йесен, старши изследовател в Националния музей в Копенхаген.

През последните 25 години археолози откриха стъклени фрагменти при разкопки в шест обекта в Южна Швеция, Дания и Северна Германия, пише още БТА.

