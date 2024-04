Защо викингите са изпилявали зъбите си?

В хода на историята хората са променяли телата си по многобройни и чудати начини - с татуировки, пиърсинг, белези, импланти или дори с деформиране на части от тялото. Въпреки повсеместното им разпространение, не винаги е ясно защо. Културните традиции са силен фактор, както и стандартите за красота, които се различават във времето и на различните места, съобщи Science alert.

Нов анализ на останките на хора, живели в Готланд през епохата на викингите преди около хиляда години, показва, че собствените им модификации на тялото са подсилвали социалната идентичност.

Археолозите Матиас Топлак от Музея на викингите в Хайтабу и Лукас Керк от Университета в Мюнстер, Германия, установяват, че хоризонталните жлебове, изпилени в зъбите, може да са били знак на група търговци.

Междувременно единствените случаи на умишлено прекрояване и удължаване на черепа, свързани с епохата на викингите, са открити при три жени от Готланд. Произходът и значението на тази конкретна модификация са трудни за изясняване.

"Въпреки че и двете форми на модификация на тялото са обект на широко внимание в други културни контексти, специфичните прояви на тези обичаи в обществото от епохата на викингите все още не са систематично изследвани от гледна точка на социалните им последици", пишат изследователите.

Модификацията на зъбите и черепа се появява под различни форми при различни култури в продължение на хиляди години. От известно време е известно, че викингите са практикували модифициране на зъбите, като майсторски изпилени хоризонтални жлебове са открити върху зъбите на мъже от епохата на викингите от днешните Швеция и Дания в практика, която изглежда се е запазила в продължение на векове.

Най-голямата концентрация на останки с изпилени зъби е открита в Готланд, което може да подсказва, че практиката е възникнала там, но това също така прави региона отличен пример за разбиране за какво са служели изпилените зъби.

Vikings Filed Grooves Into Their Teeth as an Unusual Form of ID https://t.co/2OGMIXY2FW