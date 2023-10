Любима двойка от "Един за друг" станаха родители (СНИМКA)

Любимците на зрителите от "Един за друг" - Тина и Миро, станаха родители за първи път. Това стана ясно след специална публикация във Facebook, в която Тина качи снимка с надпис "Welcome to the world baby girl!" ("Добре дошло на света, малко момиченце").

Това е първа рожба за семейство Чакърови, които съобщиха, че очакват дете през месец март, припомня actualno.com

Едни от най-коментираните участници от втори сезон на предаването за влюбени до последно публикуваха тематични снимки с бременното коремче на Тина, а в последното си видео, публикувано само преди дни, младата майка дори се шегува с факта, че е била бременна през цялата 2023 г. досега.