Дрейк съобщи, че се оттегля от музиката заради здравословни проблеми

Канадският рапър Дрейк заяви, че си взема почивка от музиката, само часове след като пусна последния си албум, за да се съсредоточи върху лечението на тежки стомашни проблеми, които го тормозят от години.

"Вероятно няма да правя музика известно време, ще бъда честен. Трябва да се съсредоточа върху здравето си преди всичко. Имам нужда от това, за да се оправя", сподели той. "От години имам най-лудите проблеми със стомаха си", призна Дрейк, цитиран от БГНЕС.

36-годишният носител на награда "Грами" току-що издаде последния си студиен албум "For All The Dogs". Той включва изпълнителите Bad Bunny, J. Cole, SZA, Lil Yachty и Frank Ocean.

Паузата, която Дрейк прави, е наложила отмяната или отлагането на няколко предстоящи концерта в Съединените щати, според уебсайта му и Ticketmaster.

Но концертите през уикенда, насрочени в Торонто, където феновете вече бяха забелязани да се редят на опашки, изглежда ще се провеждат. Дрейк спомена, че ще изпълни и други неуточнени ангажименти.

„Имам някои други неща, които трябва да направя за други хора, защото им обещах“, заяви Дрейк.

"Ще заключа вратата на студиото за малко. Дори не знам какво означава малко. Може би около година, може би малко повече."